Путин поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.

«В истории страны, укреплении национальной экономики, в развитии регионов и создании крупных индустриальных центров нефтегазовый комплекс всегда играл особую, стратегическую роль», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Как подчеркнул Путин, на протяжении многих лет Россия занимает лидирующие позиции по производству углеводородов и вносит большой вклад в обеспечение мировой энергобезопасности.

Глава государства отметил важность того, что сегодня отрасль находится на подъёме и наращивает свой потенциал.

Ранее Путин призвал вывести топливно-энергетический комплекс России на новые рынки.