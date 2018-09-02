Путин поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником
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«В истории страны, укреплении национальной экономики, в развитии регионов и создании крупных индустриальных центров нефтегазовый комплекс всегда играл особую, стратегическую роль», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Как подчеркнул Путин, на протяжении многих лет Россия занимает лидирующие позиции по производству углеводородов и вносит большой вклад в обеспечение мировой энергобезопасности.
Глава государства отметил важность того, что сегодня отрасль находится на подъёме и наращивает свой потенциал.
Ранее Путин призвал вывести топливно-энергетический комплекс России на новые рынки.