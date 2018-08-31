Названа дата слушаний в суде по заморозке имущества «Газпрома» в Великобритании

В «Газпроме» заявили, что слушания в британском суде по вопросу отмены приказа о заморозке имущества российской компании в стране состоятся 4—5 сентября.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника управления юридического департамента «Газпрома» Юрия Иванова.

«Также продолжается судебное разбирательство по этому вопросу на территории Великобритании, и 4—5 сентября в английском суде состоятся слушания по вопросу отмены приказа об аресте имущества», — сказал Иванов.

Он также отметил, что «Газпром» официально до сих пор не получил никаких документов, свидетельствующих о попытках «Нафтогаза» арестовать собственность компании.

В начале августа коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что украинской стороне удалось добиться ареста активов «Газпрома».