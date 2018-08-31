Трамп заявил, что ЕС сделал США «недостаточно хорошее» предложение по пошлинам на автомобили

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европейский союз сделал США «недостаточно хорошее» предложение по пошлинам на автомобили.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

«Оно (предложение ЕС. — RT) является недостаточно хорошим», — сказал он.

Как добавил Трамп, он также недоволен тем, что европейцы покупают преимущественно европейские машины, а не американские.

«Привычки их потребителей заключаются в том, что они покупают свои автомобили, а не наши», — отметил Трамп.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Трамп приказал не вводить пошлины на автомобили из Европейского союза до окончания переговоров с ЕС.

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