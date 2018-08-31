Трамп заявил, что ЕС сделал США «недостаточно хорошее» предложение по пошлинам на автомобили

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европейский союз сделал США «недостаточно хорошее» предложение по пошлинам на автомобили.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

«Оно (предложение ЕС. — RT) является недостаточно хорошим», — сказал он.

Как добавил Трамп, он также недоволен тем, что европейцы покупают преимущественно европейские машины, а не американские.

«Привычки их потребителей заключаются в том, что они покупают свои автомобили, а не наши», — отметил Трамп.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Трамп приказал не вводить пошлины на автомобили из Европейского союза до окончания переговоров с ЕС.