Трамп заявил, что ЕС сделал США «недостаточно хорошее» предложение по пошлинам на автомобили
Об этом он заявил в интервью Bloomberg.
«Оно (предложение ЕС. — RT) является недостаточно хорошим», — сказал он.
Как добавил Трамп, он также недоволен тем, что европейцы покупают преимущественно европейские машины, а не американские.
«Привычки их потребителей заключаются в том, что они покупают свои автомобили, а не наши», — отметил Трамп.
Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Трамп приказал не вводить пошлины на автомобили из Европейского союза до окончания переговоров с ЕС.