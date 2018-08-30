Делегация Республики Корея приедет на ВЭФ-2018

Короткая ссылка
Делегация Республики Корея приедет на Восточный экономический форум, который будет проходить во Владивостоке с 11 по 13 сентября, сообщают «Известия».

Вопросы развития двустороннего сотрудничества и участие южнокорейской стороны в ВЭФ обсудили в Москве советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков и посол Республики Корея У Юн Гын.

По словам дипломата, в состав делегации войдут около 200 официальных лиц и предпринимателей.

«Не сомневаюсь, что предстоящий визит корейской делегации в Россию будет способствовать ещё большему углублению партнёрских отношений между нашими странами», — сказал, со своей стороны, Кобяков.

В рамках деловой программы ВЭФ, в частности, запланированы бизнес-диалог «Россия — Республика Корея» и панельная сессия «Россия, Юг и Север Кореи: будущее нового экономического пространства кооперации?»

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Российской Федерации Банзрагч Дэлгэрмаа заявила, что президент Халтмаагийн Баттулга возглавит монгольскую делегацию на Восточном экономическом форуме.

Также Nation News сообщало, что стали известны даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить