Делегация Республики Корея приедет на ВЭФ-2018

Делегация Республики Корея приедет на Восточный экономический форум, который будет проходить во Владивостоке с 11 по 13 сентября, сообщают «Известия».

Вопросы развития двустороннего сотрудничества и участие южнокорейской стороны в ВЭФ обсудили в Москве советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков и посол Республики Корея У Юн Гын.

По словам дипломата, в состав делегации войдут около 200 официальных лиц и предпринимателей.

«Не сомневаюсь, что предстоящий визит корейской делегации в Россию будет способствовать ещё большему углублению партнёрских отношений между нашими странами», — сказал, со своей стороны, Кобяков.

В рамках деловой программы ВЭФ, в частности, запланированы бизнес-диалог «Россия — Республика Корея» и панельная сессия «Россия, Юг и Север Кореи: будущее нового экономического пространства кооперации?»

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Российской Федерации Банзрагч Дэлгэрмаа заявила, что президент Халтмаагийн Баттулга возглавит монгольскую делегацию на Восточном экономическом форуме.

Также Nation News сообщало, что стали известны даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2019 году.