Делегация Республики Корея приедет на ВЭФ-2018
Вопросы развития двустороннего сотрудничества и участие южнокорейской стороны в ВЭФ обсудили в Москве советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков и посол Республики Корея У Юн Гын.
По словам дипломата, в состав делегации войдут около 200 официальных лиц и предпринимателей.
«Не сомневаюсь, что предстоящий визит корейской делегации в Россию будет способствовать ещё большему углублению партнёрских отношений между нашими странами», — сказал, со своей стороны, Кобяков.
В рамках деловой программы ВЭФ, в частности, запланированы бизнес-диалог «Россия — Республика Корея» и панельная сессия «Россия, Юг и Север Кореи: будущее нового экономического пространства кооперации?»
Ранее чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Российской Федерации Банзрагч Дэлгэрмаа заявила, что президент Халтмаагийн Баттулга возглавит монгольскую делегацию на Восточном экономическом форуме.
Также Nation News сообщало, что стали известны даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2019 году.