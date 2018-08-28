Эксперт прокомментировал критику Германии в адрес США по «Северному потоку — 2»

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Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал критику Германии в адрес США по «Северному потоку — 2».
Эксперт прокомментировал критику Германии в адрес США по «Северному потоку — 2»
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«Здесь необходимо обратить внимание на то, что ещё в апреле текущего года канцлер ФРГ Ангела Меркель пыталась обсуждать данный вопрос с президентом США Дональдом Трампом, но тогда эти переговоры не привели к результату», — сказал Белов.

Как отметил эксперт, каких-либо инструментов для борьбы с американскими ограничительными мерами у европейцев нет.

«Реальных инструментов противодействия этим экстерриториальным санкциям сегодня нет ни у Германии, ни у Евросоюза, ни у России, поэтому все мы ждём дальнейшего развития событий и будем исходить в своих действиях именно из этого», — пояснил он.

Белов добавил, что ни у Меркель, ни у главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, ни у правительства Франции нет никакого желания отказываться от «Северного потока — 2», но многое здесь зависит от политики Соединённых Штатов.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас в ходе выступления на конференции руководителей дипмиссий ФРГ за рубежом раскритиковал позицию США по реализации газопровода «Северный поток — 2».

Также сенатор Олег Морозов, член комитета Совфеда по международным делам, в беседе с ФАН прокомментировал решение проектной компании Nord Stream 2 AG подать заявку на строительство «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту в Дании.

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