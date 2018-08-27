Эксперт оценил предложение Минэкономразвития разделить Россию на макрорегионы

Политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил предложение Минэкономразвития разделить Россию на 14 макрорегионов.

Как полагает Иванов, такая инициатива вполне логична.

«Москва справедливо считает, что, помимо действующих семи федеральных округов, которые заточены на внутреннюю политику, нужны органы, которые могли бы заниматься экономическим развитием этих регионов. Собственно, такая идея и предлагается», — сказал эксперт.

Он добавил, что появление таких макрорегионов может стимулировать развитие экономики России в целом.

Ранее доцент РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение Минэкономразвития.