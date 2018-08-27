В Росстате сообщили о снижении средней цены на бензин в июле на 0,2%

По данным Росстата, средние цены на бензин в России в июле на 0,2% ниже, чем в июне.

«В июле в 53 субъектах Российской Федерации отмечалось снижение потребительских цен на бензин автомобильный. На 0,5% и более бензин подешевел в 20 субъектах Российской Федерации, из них в Республике Мордовия — на 2,0%, в Брянской области — на 1,9%», — сообщается на сайте ведомства.

В Росстате также отмечают, что в 15 субъектах России цены на бензин стали выше. Так, в Республике Ингушетия стоимость увеличилась на 1,4%, в Чеченской Республике и Приморском крае — на 1,1% и 1,2% соответственно.

Ранее ведущий аналитик Amarkets Артём Деев в беседе с RT оценил возможность роста цен на топливо при повышении акцизов на бензин.