В Росстате сообщили о снижении средней цены на бензин в июле на 0,2%

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По данным Росстата, средние цены на бензин в России в июле на 0,2% ниже, чем в июне.
В Росстате сообщили о снижении средней цены на бензин в июле на 0,2%
  • РИА Новости

«В июле в 53 субъектах Российской Федерации отмечалось снижение потребительских цен на бензин автомобильный. На 0,5% и более бензин подешевел в 20 субъектах Российской Федерации, из них в Республике Мордовия — на 2,0%, в Брянской области — на 1,9%», — сообщается на сайте ведомства.

В Росстате также отмечают, что в 15 субъектах России цены на бензин стали выше. Так, в Республике Ингушетия стоимость увеличилась на 1,4%, в Чеченской Республике и Приморском крае — на 1,1% и 1,2% соответственно.

Ранее ведущий аналитик Amarkets Артём Деев в беседе с RT оценил возможность роста цен на топливо при повышении акцизов на бензин.

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