Эксперт прокомментировал предложение Минэкономразвития о разделении России на 14 макрорегионов

Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение Минэкономразвития о разделении России на 14 макрорегионов.

«С помощью экономического укрупнения регионов можно будет как минимум добиться того, что административные расходы федеральной власти значительно сократятся и будут тратиться гораздо эффективней», — сказал Хестанов.

По его словам, нельзя забывать и о том, что современные регионы сложились довольно давно, и если в некоторых случаях такое деление по-прежнему оправданно, то в рамках всей территории подобный подход на данный момент значительно устарел.

Как отметил Хестанов, важны реальные экономические возможности.

«В крупных и единых в экономическом плане регионах гораздо проще поддерживать проекты регионального развития и получать реальный эффект от стратегических общегосударственных программ развития народного хозяйства», — добавил он.

Ранее в Госдуме назвали важной тему возможного деления России на 14 макрорегионов.