Эксперт прокомментировал предложение Минэкономразвития о разделении России на 14 макрорегионов
- РИА Новости
«С помощью экономического укрупнения регионов можно будет как минимум добиться того, что административные расходы федеральной власти значительно сократятся и будут тратиться гораздо эффективней», — сказал Хестанов.
По его словам, нельзя забывать и о том, что современные регионы сложились довольно давно, и если в некоторых случаях такое деление по-прежнему оправданно, то в рамках всей территории подобный подход на данный момент значительно устарел.
Как отметил Хестанов, важны реальные экономические возможности.
«В крупных и единых в экономическом плане регионах гораздо проще поддерживать проекты регионального развития и получать реальный эффект от стратегических общегосударственных программ развития народного хозяйства», — добавил он.
Ранее в Госдуме назвали важной тему возможного деления России на 14 макрорегионов.