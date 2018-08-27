Эксперт прокомментировал процесс импортозамещения в России

Короткая ссылка
Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал процесс импортозамещения в России.
Эксперт прокомментировал процесс импортозамещения в России
  • РИА Новости

«Наша цель сейчас — воспользоваться текущим положением, низкими ценами на энергоносители внутри страны, более комфортным налоговым режимом, чтобы выпускать востребованную и на внутреннем, и на внешнем рынке продукцию», — заявил он.

По его словам, Россия преуспела в пищевой промышленности. Например, напомнил эксперт, в последние три-четыре года построены крупные животноводческие комплексы, наращиваются объёмы внутреннего производства, а продукция по некоторым характеристикам оказывается лучше западной.

Как полагает Федяков, нужно поддерживать компетенции, связанные с производством для внутреннего развития.

Эксперт добавил, что в случае с энергетикой все технологии должны существовать внутри страны и минимально зависеть от поставок.

«Но всё это конечной целью должно иметь вывод нашей продукции на мировые рынки», — заключил он.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что страна активно занимается импортозамещением вне зависимости от санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить