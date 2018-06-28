Названа ключевая тема ВЭФ-2018

Ключевым вопросом Восточного экономического форума станет тема — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Отмечается, что обсуждения в рамках деловой программы будут проходить по четырём основным направлениям.

Тематический блок «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги» будет посвящён результатам и перспективам таких механизмов развития региона, как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток.

В рамках дискуссий ожидается обсуждение вопросов о защите прав инвесторов, поддержке малых и средних предприятий и высокотехнологичных проектов.

В рамках направления «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока» участники дискуссий обсудят проблемы развития отраслей, через которые будет осуществляться экономический рост региона в ближайшие годы.

Также будут проведены отдельные сессии, посвящённые лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, рыбной отрасли, нефтегазопереработке, туристической и портовой инфраструктуре.