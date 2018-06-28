Правительство просят продлить действие льготных тарифов по страховым взносам до 2025 года

Общероссийская общественная организация «Опора России» просит правительство продлить до 2025 года действие пониженного тарифа страховых взносов в отношении некоммерческих и благотворительных организаций, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в социальной и производственной сферах.

Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) на имя премьер-министра Дмитрия Медведева 27 июня направил президент организации Александр Калинин.

В документе говорится, что сферы, на которые распространена указанная льгота, являются социально значимыми и направленными на поддержание инновационного развития экономики страны и достойного уровня социальной поддержки населения.

Также подчёркивается, что отмена льгот не позволит привлечь новые денежные средства во внебюджетные фонды, а, напротив, приведёт к сокращению занятости населения в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП), росту теневой занятости и безработицы, что нанесёт значительный ущерб федеральному и региональным бюджетам.

«Одним из положений указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года является увеличение занятости в сфере отечественных субъектов МСП до 25 млн рабочих мест (сейчас по данным ФНС России — 19,2 млн), что предполагается достичь за счёт сохранения и улучшения условий ведения предпринимательской деятельности», — напоминает Калинин.

В настоящее время, согласно статье 427 НК России, для компаний, основная деятельность которых — благотворительность, а также НКО, работающих в сфере научных разработок, искусства, медицины, спорта или образования и некоторых других категорий предпринимательской деятельности, действуют пониженные тарифы страховых взносов в размере 20%.

С 1 января 2019 года действие льготных ставок прекращается.