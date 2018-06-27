В южнокорейской компании заявили о готовности реализовать проект газопровода с Россией

Генеральный директор южнокорейской компании Kogas Чжон Сын-Иль заявил о готовности реализовать проект газопровода с Россией в случае выполнения ряда условий.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в связи с тем, что газопровод планируется строить через территорию КНДР, сначала необходимо добиться снятия международных санкций с Северной Кореей.

«Прежде всего, денуклеаризация Корейского полуострова и снятие международных санкций являются предпосылками для продвижения подобного проекта — газопровода из Южной Кореи через Северную Корею. Должны быть соблюдены условия, прежде чем мы сможем говорить об этом проекте в деталях», — сказал он.

При этом он добавил, что компания общалась с российской стороной по поводу этого газопровода на протяжении долгого времени.

«Так что мы считаем, что при соблюдении условий мы можем легко возобновить консультации с российскими коллегами относительно этого проекта», — указал Чжон Сын-Иль.

Ранее заместитель главы МИД России Игорь Моргулов заявил, что российская сторона планирует реализовать проект прокладки газопровода по территории Корейского полуострова.