Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии транзит газа в ЕС через Украину

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Глава Минэнерго России Александр Новак встретился в Вашингтоне с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем и обсудил транзит российского газа в Евросоюз через Украину.
Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии транзит газа в ЕС через Украину
  • © Pravda Komsomolskaya
  • globallookpress.com

«В частности, речь шла о текущей ситуации с транзитом российского природного газа через Украину, а также о перспективах десинхронизации энергосистемы Прибалтики от энергокольца БРЭЛЛ после 2025 года», — говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

Также стороны обсудили газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Накануне сообщалось, что Шефчович обсудит с Новаком формат работы с Украиной.

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