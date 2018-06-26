Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии транзит газа в ЕС через Украину
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«В частности, речь шла о текущей ситуации с транзитом российского природного газа через Украину, а также о перспективах десинхронизации энергосистемы Прибалтики от энергокольца БРЭЛЛ после 2025 года», — говорится в сообщении на сайте Минэнерго.
Также стороны обсудили газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Накануне сообщалось, что Шефчович обсудит с Новаком формат работы с Украиной.