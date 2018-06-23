Министр энергетики России Александр Новак заявил, что участники ОПЕК+ за время действия сделки недопоставили на рынок более 1 млрд баррелей нефти.

«Благодаря совместным усилиям стран с рынка было выведено более одного миллиарда баррелей. Вы можете представить, какова бы была ситуация на рынке, запасы, излишки нефти, если бы не совместные действия, предпринятые в декабре 2016 года», — приводит РИА Новости слова Новака.

Ранее министр углеводородов Эквадора Карлос Перес заявил, что страны ОПЕК+ согласовали решение по увеличению объёмов добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.