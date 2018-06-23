Минфин Башкирии опубликовал отчёт о деятельности ведомства с начала года

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Министерство финансов республики заявило о поступлении в казну 100 млн рублей с начала года, сообщает kp.ru.

Отчёт о деятельности ведомства представила его руководитель Рида Субханкулова.

По оценке минфина, за аналогичный период 2017 года региональная казна получила на 27,7% меньше.

Всего в бюджет республики поступило 85,5 млн рублей налогов, что на 33,5% превышает прошлогодний показатель.

Как рассказали в ведомстве, основной источник дохода региона — налог на прибыль организаций. Общая сумма поступлений равна 38,3 млн рублей (38,6% всех налогов), полученных казной за полгода.

За счёт налогов на доходы физлиц бюджет пополнился на 20,7 млн рублей (20,9% доходов).

Ранее ФАН сообщало, что в Псковской области утвердили госпрограмму по благоустройству городской среды.

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