Выпуск легковых автомобилей в России за пять месяцев вырос на 19,8%

Объём выпуска легковых автомобилей в России за первые пять месяцев 2018 года увеличился на 19,8% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что выпуск легковых машин в стране в мае вырос на 17,7% в годовом выражении и составил 122 тыс. единиц.

Согласно данным Росстата, производство грузовых автомобилей в январе-мае 2018 года выросло на 3,8% в годовом выражении, а выпуск автобусов по итогам пяти месяцев уменьшился на 2,6% в годовом выражении.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в январе — мае продукцию отечественного автопрома купили более 138 тыс. россиян.