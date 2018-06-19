Кабмин внёс в Госдуму новые правила распределения доходов от акцизов на нефтепродукты

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Правительство России внесло в Госдуму новые правила распределения доходов от акцизов на нефтепродукты, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
Кабмин внёс в Госдуму новые правила распределения доходов от акцизов на нефтепродукты
  • РИА Новости

С 1 июля по 31 декабря 2018 года 15,59% акцизов станут перечисляться в федеральный бюджет, 84,41% — в региональные.

Как уточнили в правительстве, нормативы определены исходя из необходимости компенсировать бюджетам субъектов выпадающие доходы по акцизам на автомобильный бензин и на дизельное топливо с июля 2018 года по январь 2019 года включительно, возникающие в связи с предусмотренным соответствующими решениями снижением ставок акцизов.

Ранее сообщалось, что Минфин внёс в правительство проект о снижении акцизов на топливо.

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