Объём кредитов для бизнеса в Башкирии сократился на 12% в первом квартале

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По итогам первого квартала 2018 года юрлица-резиденты и индивидуальные предприниматели в Башкирии получили банковских кредитов на 91,3 млрд рублей, сообщает «Реальное время».
Объём кредитов для бизнеса в Башкирии сократился на 12% в первом квартале
  • © РИА Новости
  • РИА Новости

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатель сократился на 12%.

Объём рублёвых кредитов снизился на 7%, тогда как кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах упали на 71%.

По оценке аналитической службы издания, основная масса кредитов пришлась на обрабатывающие производства. Предприятия, работающие в данной сфере, взяли за январь — март кредитов на 36,8 млрд рублей.

В марте интернет-издание «Сусанин» сообщало, что Удмуртия получила более 222 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей.

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