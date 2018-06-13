Объём кредитов для бизнеса в Башкирии сократился на 12% в первом квартале
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- РИА Новости
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатель сократился на 12%.
Объём рублёвых кредитов снизился на 7%, тогда как кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах упали на 71%.
По оценке аналитической службы издания, основная масса кредитов пришлась на обрабатывающие производства. Предприятия, работающие в данной сфере, взяли за январь — март кредитов на 36,8 млрд рублей.
В марте интернет-издание «Сусанин» сообщало, что Удмуртия получила более 222 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей.