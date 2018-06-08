Суд в Швеции окончательно отклонил иск испанских акционеров ЮКОСа к России

Шведский апелляционный суд отклонил иск испанских акционеров НК «ЮКОС» к России и обязал их оплатить судебные расходы.

Об этом Интерфаксу сообщил Андрей Кондаков, глава Международного центра правовой защиты, представлявшего интересы России в суде по этому делу.

«Вчера шведский апелляционный суд округа Свеа поставил наконец точку в длящихся с марта 2007 года разбирательствах в Стокгольме между группой испанских владельцев американских депозитарных расписок ЮКОСа и Россией», — рассказал Кондаков.

Он добавил, что это решение суда отменяет ранее принятое постановление Стокгольмского арбитража и обязывает испанских акционеров компенсировать Москве судебные издержки на сумму около $3,3 млн.

Ранее бывшие акционеры ЮКОСа отказались от претензий на российские активы во Франции, о чём заявил Минюст России.