Товарооборот между Россией и Китаем за пять месяцев вырос на 26,9%
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых пяти месяцев 2018 года вырос на 26,9%, составив $40,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Как передаёт РИА Новости, экспорт Китая в Россию за указанный период увеличился на 20,6%. Он составил $18,3 млрд.
При этом импорт из России увеличился на 32,6% и составил $22,36 млрд.
По итогам первого квартала текущего года товарооборот между Россией и КНР вырос на 28,2%.
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