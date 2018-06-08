Товарооборот между Россией и Китаем за пять месяцев вырос на 26,9%

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых пяти месяцев 2018 года вырос на 26,9%, составив $40,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Как передаёт РИА Новости, экспорт Китая в Россию за указанный период увеличился на 20,6%. Он составил $18,3 млрд.

При этом импорт из России увеличился на 32,6% и составил $22,36 млрд.

По итогам первого квартала текущего года товарооборот между Россией и КНР вырос на 28,2%.