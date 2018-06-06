ЦБ отозвал лицензию у «Русского национального банка»

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Центральный банк России принял решение отозвать с 6 июня лицензию у «Русского национального банка».
ЦБ отозвал лицензию у «Русского национального банка»
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Об этом говорится на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 6 июня 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Общество с ограниченной ответственностью «Русский Национальный Банк», — говорится в сообщении.

1 июня ЦБ отозвал лицензию у «Бум-Банка».

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