ЦБ отозвал лицензию у «Русского национального банка»

Центральный банк России принял решение отозвать с 6 июня лицензию у «Русского национального банка».

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 6 июня 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Общество с ограниченной ответственностью «Русский Национальный Банк», — говорится в сообщении.

1 июня ЦБ отозвал лицензию у «Бум-Банка».