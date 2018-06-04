В Совфеде рассказали о важности высоких технологий для стратегического развития России

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в беседе с ФАН рассказал о важности высоких технологий для стратегического развития России.

Сенатор выразил уверенность, что новое правительство должно создать экономическую модель развития, которая соответствовала бы стратегическим задачам развития страны и удовлетворению главных потребностей населения, а также обеспечила бы выполнение майских указов.

«Россия не успевает за технологическими и информационными изменениями. Есть всем очевидная задача — создание высокотехнологичной экономики, не решив которую, Россия рискует не попасть в последний вагон уходящего цивилизационного поезда», — отметил Калашников.

Ранее независимый эксперт Дмитрий Болкунец в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал цифровизацию главным трендом мировой экономики.

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