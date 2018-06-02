Чубайс пояснил предложение об инвестировании пенсий в наноиндустрию

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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс пояснил своё предложение об использовании ресурсов пенсионной системы для инвестиций в наноиндустрию.
Чубайс пояснил предложение об инвестировании пенсий в наноиндустрию
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

По словам главы компании, он «с ужасом читает новости» о своей позиции по негосударственной пенсионной системе.

«Чубайс предложил потратить пенсии россиян на нанотехнологии», «Нанотехнологии вместо пенсий — новое предложение Чубайса». Не могут упустить шанс и крупные политики. Целый кандидат в президенты (Борис Титов) пишет: «Великий реформатор» не просит, а «требует пенсионные средства для наноиндустрии с ЦБ. Я, конечно, антинародный, но не настолько», — написал Чубайс в Facebook.

Он призвал отделить «профессиональное от истерически-популистского» и «правду от вранья», а также пояснил свою позицию в нескольких пунктах, отметив, что негосударственная пенсионная система должна быть нацелена в том числе на долгосрочные инвестиционные задачи.

Для этого, считает бизнесмен, нужно разрешить негосударственным пенсионным фондам не только размещать активы в банках, но и инвестировать их.

В июне 2017 года Чубайс спрогнозировал рост экспорта продукции российской наноиндустрии в ближайшее десятилетие.

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