Чубайс пояснил предложение об инвестировании пенсий в наноиндустрию

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс пояснил своё предложение об использовании ресурсов пенсионной системы для инвестиций в наноиндустрию.

По словам главы компании, он «с ужасом читает новости» о своей позиции по негосударственной пенсионной системе.

«Чубайс предложил потратить пенсии россиян на нанотехнологии», «Нанотехнологии вместо пенсий — новое предложение Чубайса». Не могут упустить шанс и крупные политики. Целый кандидат в президенты (Борис Титов) пишет: «Великий реформатор» не просит, а «требует пенсионные средства для наноиндустрии с ЦБ. Я, конечно, антинародный, но не настолько», — написал Чубайс в Facebook.

Он призвал отделить «профессиональное от истерически-популистского» и «правду от вранья», а также пояснил свою позицию в нескольких пунктах, отметив, что негосударственная пенсионная система должна быть нацелена в том числе на долгосрочные инвестиционные задачи.

Для этого, считает бизнесмен, нужно разрешить негосударственным пенсионным фондам не только размещать активы в банках, но и инвестировать их.

В июне 2017 года Чубайс спрогнозировал рост экспорта продукции российской наноиндустрии в ближайшее десятилетие.