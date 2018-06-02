Американский инвестор назвал условие попадания России в число крупнейших экономик

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что Россия может быть в пятёрке крупнейших экономик при правильном стимулировании предпринимательской деятельности.

«Это вполне может произойти при правильном стимулировании экономики. На протяжении истории страны, которые поддерживали предпринимателей, инвесторов, практически всегда были успешными, и, если это произойдёт, у России появится огромный потенциал», — цитирует РИА Новости Роджерса.

В начале мая российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Согласно поставленной задаче, к 2024 году Россия должна входить в число пяти крупнейших экономик мира, а темпы экономического роста должны быть выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности.