Американский инвестор назвал условие попадания России в число крупнейших экономик
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«Это вполне может произойти при правильном стимулировании экономики. На протяжении истории страны, которые поддерживали предпринимателей, инвесторов, практически всегда были успешными, и, если это произойдёт, у России появится огромный потенциал», — цитирует РИА Новости Роджерса.
В начале мая российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Согласно поставленной задаче, к 2024 году Россия должна входить в число пяти крупнейших экономик мира, а темпы экономического роста должны быть выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности.