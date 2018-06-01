ЕС запустил процедуру в ВТО против Китая

Евросоюз принял решение начать разбирательство в ВТО в отношении Китая из-за действующих в КНР правил по интеллектуальной собственности европейских компаний. Об этом сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

«Также мы решили сегодня начать процедуру против Китая по интеллектуальной собственности. Это нас давно беспокоит», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Как отмечается в сообщении на сайте ЕК, европейским компаниям, которые приходят на китайский рынок, приходится предоставлять права собственности или использования своей технологии местным предприятиям. При этом они лишены возможности свободно договариваться о рыночных условиях в соглашениях о передаче технологии.

«Это противоречит основным правам, которыми компании должны пользоваться в соответствии с правилами и нормами ВТО, в частности в соответствии с соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности», — заявили в пресс-службе.

В ЕК отметили, что в случае отсутствия удовлетворительного решения в течение 60 дней ЕС попросит создать группу для вынесения решения по этому вопросу.



