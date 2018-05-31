Иран обратился к ОПЕК за поддержкой в связи с санкциями США

Министр нефти Ирана Бижан Зангане написал письмо президенту Организации стран экспортёров нефти (ОПЕК) Сухейлю аль-Мазруи, в котором попросил объединение оказать поддержку его стране в связи с введёнными против неё санкциями.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо.

«Я хотел бы… обратиться за поддержкой ОПЕК в соответствии со статьей 2 Устава ОПЕК, в которой подчёркивается защита интересов стран-членов индивидуально и коллективно», — говорится в тексте документа.

В частности, Зангане попросил аль-Мазруи включить отдельное обсуждение данного вопроса в повестку встречи стран ОПЕК, которая пройдёт 22 июня.

На данное обращение глава организации ответил, что есть два варианта в связи с данной просьбой: первый предполагает возможность рассмотрения иранского запроса и включение его для обсуждения на совещании ОПЕК, которое состоится в ноябре или же запрос Тегерана будет включён в повестку на июньской встрече в числе прочих обсуждений как «запрос от Исламской Республики Иран».

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Он также добавил, что в ближайшее время подпишет документ о введении санкций против Ирана.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с ФАН оценил возможные последствия выхода США из соглашения.