Путин: Россия и Турция прорабатывают вариант продления «Турецкого потока» в Болгарию

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Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявил, что Россия и Турция в практическом плане прорабатывают прохождение «Турецкого потока» через Болгарию.
Путин: Россия и Турция прорабатывают вариант продления «Турецкого потока» в Болгарию
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«Мы всегда вопрос обсуждали с нашими турецкими партнёрами возможность выхода «Турецкого потока» в Европу, в том числе, через Болгарию. Вчера президент Турции в нашем телефонном разговоре ещё раз это подтвердил. Мы прорабатываем это в практическом плане с турецкими друзьями и с болгарскими», — сказал Путин.

По словам российского лидера, на территории Болгарии создаются определённые транспортные мощности.

Ранее Борисов заявил о согласии России и Турции продлить «Турецкий поток» в сторону Болгарии.

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