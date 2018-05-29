Эксперт оценил открытие «Южного газового коридора» в Азербайджане

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Пятым каналом оценил открытие «Южного газового коридора» в Азербайджане.

«Серьёзную конкуренцию России не составит, потому что мы поставляем в Европу 192 млрд кубов, но на определённых региональных рынках конкуренцию составит — это Турция и Италия», — считает эксперт.

По его словам, Азербайджан зависим в газовом вопросе от России.

Как напомнил Юшков, когда Баку затевал эту историю, то рассчитывал существенно нарастить добычу газа, но возникли проблемы по геологическим причинам.

«Газа не хватает, поэтому он заключил контракт с «Газпромом», и Россия поставляет газ в Азербайджан», — пояснил эксперт.

Он прогнозирует, что объём добычи будет снижаться, то есть получается, что Баку закупает у Москвы газ и поставляет определённые объёмы в Европу.

«Внутри будет потребляться российский газ, а со своих месторождений Азербайджан будет экспортировать в Европу», — добавил он.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал открытие газопровода «Южный газовый коридор» в Азербайджане.