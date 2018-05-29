Эксперт оценил шансы Киева договориться с Москвой о прямых поставках газа

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Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с ФАН оценил шансы Киева договориться с Москвой о прямых поставках газа.

«Киев вдруг осознал: когда вся Европа начинает договариваться с Россией, Украина не может себе этого позволить», — заявил эксперт.

По его словам, Киев понял слова Брюсселя и Берлина о том, что не стоит чрезмерно обострять отношения с Москвой.

Как полагает Колташов, у Украины есть шанс договориться с Россией о прямых поставках газа, но для этого президенту Петру Порошенко придётся отказаться от некоторых претензий.

Ранее постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что в случае реализации проекта «Северный поток — 2» Киеву следует заключить с Москвой и Берлином договор о гарантированных поставках газа через украинскую территорию.

Также ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление председателя управляющего совета оператора проекта Nord Stream 2 AG, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о том, что у Евросоюза нет альтернативы газопроводу «Северный поток — 2».

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