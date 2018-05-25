В Крыму рассказали о перспективах экономики региона после запуска Крымского моста

Глава Минэкономразвития Республики Крым Наталья Чабан в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о перспективах экономики региона после запуска Крымского моста.

В частности, она заявила, что структура экономики находится в процессе трансформации.

По её словам, полный запуск моста решит логистические проблемы, что отразится на всех отраслях.

«Говорить о выходе на естественно характерные для региона цены мы сможем в части добывающей промышленности, строительстве и других отраслях, не завязанных на потребление воды», — отметила Чабан.

Ранее политолог Александр Форманчук в беседе с ФАН прокомментировал критику Госдепа по поводу открытия Крымского моста.