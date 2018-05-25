Глава Российско-германской палаты рассказал о планах немецких компаний в условиях санкций США

Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты и глава московского представительства Объединения торгово-промышленных палат Германии Маттиас Шепп прокомментировал в разговоре с RT российско-немецкие экономические отношения в условиях введения США новых антироссийских санкций.

«Мы видим, что фундамент российско-немецких экономических отношений очень крепкий. Даже в условиях санкций и иногда очень низких цен на нефть и газ они остались стабильными», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в 2017 году был зафиксирован рекордный размер чистых инвестиций в экономику России — €1,6 млрд.

«Опросы 800 членов нашей Российско-германской внешнеторговой палаты показывают, что львиная доля предприятий, работающих здесь, так и продолжит здесь работать. Мы спросили их, как они будут себя вести ввиду новых американских санкций, и 75% ответили, что они не отступятся от своих планов по инвестициям, что они продолжат создавать рабочие места в России. 16% даже сказали, что собираются увеличить свои инвестиции в России. И только 10 или 11% сказали, что они несколько сократят свои вклады», — отметил Шепп.

Ранее сообщалось, что ущерб от антироссийских санкций США для немецких компаний может составить до €1,5 млрд.