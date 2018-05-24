РФПИ подписал с французской стороной соглашения на сумму порядка €1 млрд
Российский фонд прямых инвестиций подписал с французской стороной шесть инвестсоглашений на общую сумму порядка €1 млрд.
- РИА Новости
Об этом рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев.
«Это шесть соглашений с французами примерно на €1 млрд», — цитирует его РИА Новости.
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