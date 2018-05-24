РФПИ подписал с французской стороной соглашения на сумму порядка €1 млрд

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Российский фонд прямых инвестиций подписал с французской стороной шесть инвестсоглашений на общую сумму порядка €1 млрд.
РФПИ подписал с французской стороной соглашения на сумму порядка €1 млрд
  • РИА Новости

Об этом рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Это шесть соглашений с французами примерно на €1 млрд», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф в беседе с RT рассказал о своих ожиданиях от Петербургского международного экономического форума, который пройдёт с 24 по 26 мая.

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