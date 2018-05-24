РФПИ подписал с французской стороной соглашения на сумму порядка €1 млрд

Российский фонд прямых инвестиций подписал с французской стороной шесть инвестсоглашений на общую сумму порядка €1 млрд.

Об этом рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Это шесть соглашений с французами примерно на €1 млрд», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф в беседе с RT рассказал о своих ожиданиях от Петербургского международного экономического форума, который пройдёт с 24 по 26 мая.