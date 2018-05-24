Эксперт прокомментировал заявление Минфина об акцизах на топливо

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Анастасия Румянцева
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал в беседе с RT заявление директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексея Сазанова о том, что снижение акцизов на топливо не снизит цены на бензин, а остановит их рост. Кроме того, Сазанов отметил, что решение о снижении акцизов будет принято на полгода.
Эксперт прокомментировал заявление Минфина об акцизах на топливо
  • РИА Новости

«Взятый горизонт логичен. Ценовая конъюнктура изменчива, мировые цены на нефть могут и снизиться, и в целом может поменяться ценообразование на розничном рынке. Поэтому такой недолгосрочный подход по акцизам. Снижение как минимум стабилизирует цены на топливо, удержит их рост. Главное — сдержать безудержный рост цен и уложиться в рамки годовой инфляции. Это задача правительства», — отметил Пасечник.

По словам эксперта, есть разные варианты системных мер, которые могут быть проработаны правительством для регулирования в области ценообразования.

«Консервативных рецептов фактически не существует, есть только радикальные подходы. Самый жёсткий — госрегулирование, это обсуждаемо. Второй момент: каким-то образом посмотреть с точки зрения вертикально интегрированных холдингов на их разделение и выделение сбытовых сетей и таким образом обеспечить определённые условия для рыночного ценообразования, а не картельного», — заключил Пасечник.

Ранее директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ заявил, что снижение акцизов на топливо не снизит цены на бензин.


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