Гергиев отметил значимость Петербургского международного экономического форума

Народный артист России, дирижёр Валерий Гергиев заявил RT, что Петербургский международный экономический форум стал значимым событием за последние 12 лет.

«Петербургский экономический форум стал значимым событием за последние 12 лет… Я уверен, принципиально важно, что люди продолжают встречаться, говорить, обсуждать наиболее сложные вопросы», — заявил он.

По его словам, «бизнес-элиты со всего мира должны объединиться в Санкт-Петербурге» и в других европейских и азиатских регионах.

«Я поддерживаю подобный подход: сесть и говорить, обсуждать. Вы найдёте путь, придёте к ситуации, в которой выигрывают все», — добавил музыкант.

Гергиев отметил, что форум предназначен для «поиска решений и реализации потенциала миллионов людей» во многих странах. При этом дирижёр подчеркнул, что в форуме присутствует и культурная программа, в которую существенно вовлечён Мариинский театр.

Ранее телеканал «360» передавал, что на ПМЭФ откроют особую зону презентаций при поддержке EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.