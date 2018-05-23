Гергиев отметил значимость Петербургского международного экономического форума

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Народный артист России, дирижёр Валерий Гергиев заявил RT, что Петербургский международный экономический форум стал значимым событием за последние 12 лет.

«Петербургский экономический форум стал значимым событием за последние 12 лет… Я уверен, принципиально важно, что люди продолжают встречаться, говорить, обсуждать наиболее сложные вопросы», — заявил он.

По его словам, «бизнес-элиты со всего мира должны объединиться в Санкт-Петербурге» и в других европейских и азиатских регионах.

«Я поддерживаю подобный подход: сесть и говорить, обсуждать. Вы найдёте путь, придёте к ситуации, в которой выигрывают все», — добавил музыкант.

Гергиев отметил, что форум предназначен для «поиска решений и реализации потенциала миллионов людей» во многих странах. При этом дирижёр подчеркнул, что в форуме присутствует и культурная программа, в которую существенно вовлечён Мариинский театр.

Ранее телеканал «360» передавал, что на ПМЭФ откроют особую зону презентаций при поддержке EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. 

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