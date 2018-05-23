СМИ: Вложения россиян в государственные долговые бумаги выросли более чем в три раза в 2017 году

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Вложения россиян в государственные долговые бумаги выросли более чем в три раза в 2017 году и составили 92,9 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Центробанка.

Как отметил регулятор, инвестиции в облигации стали более доступными благодаря размещению «народных» ОФЗ Минфина, а снижение ставок по депозитам послужило стимулом для поиска более выгодных решений.

Старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин заявил, что причин для такого роста вложений в ОФЗ несколько, в том числе рост финансовой грамотности граждан, активное открытие индивидуальных инвестиционных счетов, снижение ставок по банковским вкладам.

Минфин представил ОФЗ для населения («народные облигации») в 2017 году. Они полностью гарантированы государством, имеют доходность выше, чем банковские вклады. Их доля в общем объёме покупок составила менее половины.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что госдолг Удмуртии составил 48,4 млрд рублей на начало мая.

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