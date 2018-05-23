В рамках ПМЭФ пройдёт дискуссия «Экспортный потенциал креативных индустрий России»

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В рамках Петербургского международного экономического форума пройдёт дискуссия «Экспортный потенциал креативных индустрий России», сообщает «Газета.Ru».

Организатором выступит Российский экспортный центр (РЭЦ).

Ведущие эксперты и участники рынка намерены обсудить роль креативных индустрий как драйвера экономического роста и инструмента «мягкой силы», а также рассмотреть возможные варианты стратегий для усиления роли России в мировом инвестиционном сообществе за счёт экспорта «креативной экономики».

Как отметили в пресс-службе РЭЦ, в настоящее время отечественная индустрия создания цифрового контента переживает подъём.

Среди спикеров — директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва, гендиректор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский.

Ранее Nation News сообщал, что на ПМЭФ приедут представители 70 стран.

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