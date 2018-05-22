Нью-Йоркскую фондовую биржу впервые возглавит женщина

Пост президента Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) впервые за её 226-летнюю историю займёт женщина — Стейси Каннингэм. Об этом сообщает пресс-служба NYSE.

Reuters

«Сегодня мы открываем новую главу и приветствуем Стейси Каннингэм в качестве 67-го президента NYSE Group», — говорится в сообщении. До неё Нью-Йоркской фондовой биржей, считающейся крупнейшей в мире по обороту, руководил Томас Фэрли. В свою очередь, Стейси Каннингэм занимала пост главного управляющего NYSE Group.