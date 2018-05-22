Нью-Йоркскую фондовую биржу впервые возглавит женщина
Пост президента Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) впервые за её 226-летнюю историю займёт женщина — Стейси Каннингэм. Об этом сообщает пресс-служба NYSE.
- Reuters
«Сегодня мы открываем новую главу и приветствуем Стейси Каннингэм в качестве 67-го президента NYSE Group», — говорится в сообщении.
До неё Нью-Йоркской фондовой биржей, считающейся крупнейшей в мире по обороту, руководил Томас Фэрли.
В свою очередь, Стейси Каннингэм занимала пост главного управляющего NYSE Group.
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