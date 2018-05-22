Эксперт прокомментировал укрепление рубля

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Вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал укрепление рубля.

«В текущем повышении стоимости российской валюты к доллару и евро есть несколько причин, и первой из них, естественно, являются цены на нефть, которые в последнее время продолжают расти на мировом рынке», — заявил эксперт.

Вторым фактором он назвал приближение налогового периода, в ходе которого в России пройдёт пик налоговых выплат, а это заставляет ведущих отечественных экспортёров продавать большое количество валюты.

«Если брать последний временной период, то евро очень много потерял по отношению к доллару. Это также привело к текущему существенному укреплению позиций российской валюты на финансовом рынке», — считает Зварич.

Он не исключил, что такая динамика продолжится, поскольку тот потенциал роста, который сложился у рубля из-за роста цен на нефть, может в ближайшее время быть полностью реализованным.

В апреле профессор финансов Российской экономической школы, экономист Олег Шибанов в беседе с НСН назвал одну из причин роста курсов доллара и евро в России.

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