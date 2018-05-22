Эксперты прокомментировали сообщения о снятии Lada Priora с производства

Автомобильный журналист Игорь Моржаретто в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что АвтоВАЗ намерен прекратить производство Lada Priora.

«Несмотря на то что это самый дешёвый автомобиль, спроса практически нет и эффективность его выпуска невелика», — заявил эксперт.

По его словам, это была популярная модель, теперь её сняли с производства, что является закономерным процессом.

Со своей стороны, генеральный директор агентства Auto-Dealer.ru Михаил Чаплыгин в беседе с Nation News назвал случившееся абсолютно нормальной практикой.

«В производственном плане компании было заявлено, что машины эти будут выпускать определённое время, а потом на смену им придут другие», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что с конвейера также будут сняты автомобили Lada моделей Kalina и Granta.