Эксперты прокомментировали сообщения о снятии Lada Priora с производства
«Несмотря на то что это самый дешёвый автомобиль, спроса практически нет и эффективность его выпуска невелика», — заявил эксперт.
По его словам, это была популярная модель, теперь её сняли с производства, что является закономерным процессом.
Со своей стороны, генеральный директор агентства Auto-Dealer.ru Михаил Чаплыгин в беседе с Nation News назвал случившееся абсолютно нормальной практикой.
«В производственном плане компании было заявлено, что машины эти будут выпускать определённое время, а потом на смену им придут другие», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что с конвейера также будут сняты автомобили Lada моделей Kalina и Granta.