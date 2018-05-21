Роскомнадзор проведёт в рамках ПМЭФ сессию о борьбе с пиратством
Мероприятие запланировано на 25 мая.
Среди участников — глава Роскомнадзора Александр Жаров, президент холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко, генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе, руководитель Ассоциации продюсеров кино и телевидения Александр Акопов, руководитель онлайн-кинотеатра ivi.ru Олег Туманов, заместитель руководителя канала China Global Television Network Ли Бинь.
К участию в дискуссии приглашены гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, член Академии российского телевидения Наталья Шнейдерова, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.
Ранее Nation News сообщало, что на ПМЭФ приедут представители 70 стран.