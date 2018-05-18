На ПМЭФ обсудят бюджетную и налоговую политику
Участники встречи обсудят перспективы изменения отечественного налогового законодательства, меры по повышению эффективности бюджетных расходов, поиск баланса между эффективностью налоговой системы для бизнеса и бюджета.
«Важно, чтобы изменения законодательства отвечали задачам сбалансированного развития налоговой системы, что в итоге послужит продолжению роста», — заявил советник президента России Антон Кобяков.
Ранее ФАН сообщало, что утверждена деловая программа Санкт-Петербурга на ПМЭФ.