На ПМЭФ обсудят бюджетную и налоговую политику

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума пройдёт сессия «Станет ли бюджетная и налоговая политика фактором экономического роста?», сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Участники встречи обсудят перспективы изменения отечественного налогового законодательства, меры по повышению эффективности бюджетных расходов, поиск баланса между эффективностью налоговой системы для бизнеса и бюджета. «Важно, чтобы изменения законодательства отвечали задачам сбалансированного развития налоговой системы, что в итоге послужит продолжению роста», — заявил советник президента России Антон Кобяков. Ранее ФАН сообщало, что утверждена деловая программа Санкт-Петербурга на ПМЭФ.