Цены на нефть растут

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Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цены на нефть растут
  • globallookpress.com
  • © Jim West

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 0,20% — до $79,46 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,13%, составив $71,58 за баррель.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил рост мировых цен на нефть.

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