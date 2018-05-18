Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 0,20% — до $79,46 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,13%, составив $71,58 за баррель.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил рост мировых цен на нефть.