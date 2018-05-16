На ПМЭФ обсудят конкурентоспособность российской юрисдикции

Короткая ссылка
В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума пройдёт панельная сессия «Конкурентоспособность российской юрисдикции — путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса», сообщает газета «Известия».

Она запланирована на 26 мая. В частности, выступят уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский.

Модератором будет председатель правления общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Владимир Груздев.

Как отметил Цариковский, развитие цифровой экономики требует пересмотра многих подходов к регулированию и правоприменению, и одним из ключевых направлений развития законодательства будет его модернизация.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера приедет на ПМЭФ-2018.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Мировая экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных