На ПМЭФ обсудят конкурентоспособность российской юрисдикции

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума пройдёт панельная сессия «Конкурентоспособность российской юрисдикции — путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса», сообщает газета «Известия».

Она запланирована на 26 мая. В частности, выступят уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский.

Модератором будет председатель правления общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Владимир Груздев.

Как отметил Цариковский, развитие цифровой экономики требует пересмотра многих подходов к регулированию и правоприменению, и одним из ключевых направлений развития законодательства будет его модернизация.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера приедет на ПМЭФ-2018.