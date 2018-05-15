В Москве открылся третий международный форум SkyService—2018

В Москве в Гостином дворе открылся третий международный форум SkyService—2018, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что форум посвящён развитию сервиса и услуг на бортах воздушных судов гражданской авиации.

Как передают «Аргументы и факты», работу форума открыл гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

В ходе церемонии его заместитель Вадим Зингман представил известных пассажиров, чьи рекомендации помогают авиаперевозчикам совершенствовать сервис. Победителями среди часто летающих пассажиров стали главный редактор RT Маргарита Симоньян («За разработку самого популярного меню»), актриса Чулпан Хаматова («Самой летающей актрисе театра»), телеведущий Андрей Малахов («Самому спортивному пассажиру») и другие.

SkyService—2018 пройдёт с 15 по 16 мая. Ожидается, что мероприятие посетят около двух тысяч участников.