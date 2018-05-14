Власти Подмосковья намерены заключить несколько соглашений в рамках ПМЭФ

Власти Московской области намерены заключить несколько соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает телеканал «360».

Об этом заявил глава региона Андрей Воробьёв.

«Мы должны внимательно подготовиться, чтобы обеспечить стабильный экономический рост Подмосковья. Для нас это является стратегической задачей», — сказал он.

Ранее ФАН сообщало, что утверждена деловая программа Петербурга на ПМЭФ.