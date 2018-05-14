Власти Подмосковья намерены заключить несколько соглашений в рамках ПМЭФ

Короткая ссылка
Власти Московской области намерены заключить несколько соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает телеканал «360».

Об этом заявил глава региона Андрей Воробьёв.

«Мы должны внимательно подготовиться, чтобы обеспечить стабильный экономический рост Подмосковья. Для нас это является стратегической задачей», — сказал он.

Ранее ФАН сообщало, что утверждена деловая программа Петербурга на ПМЭФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Региональная экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных