Банк России стал владельцем банка «Траст» и «Рост банка»

ЦБ России приобрёл 99,9% акций банка «Траст» и «Рост банка». Об этом говорится на сайте регулятора.

«Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Акционерного общества «РОСТ БАНК», — говорится в сообщении. Отмечается, что ЦБ также «стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ». Как пояснил регулятор, указанные действия осуществлены в рамках реализации планов участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства данных банков. 21 февраля Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Советский».