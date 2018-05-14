Банк России стал владельцем банка «Траст» и «Рост банка»
«Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Акционерного общества «РОСТ БАНК», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ЦБ также «стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ».
Как пояснил регулятор, указанные действия осуществлены в рамках реализации планов участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства данных банков.
21 февраля Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Советский».