Банк России стал владельцем банка «Траст» и «Рост банка»

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ЦБ России приобрёл 99,9% акций банка «Траст» и «Рост банка». Об этом говорится на сайте регулятора.

«Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Акционерного общества «РОСТ БАНК», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦБ также «стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ».

Как пояснил регулятор, указанные действия осуществлены в рамках реализации планов участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства данных банков.

21 февраля Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Советский».

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