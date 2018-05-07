В рамках ПМЭФ пройдёт сессия «Вторая жизнь банковских активов»

В рамках Петербургского международного экономического форума пройдёт специальная сессия «Вторая жизнь банковских активов. Новые возможности для инвестирования». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу фонда «Росконгресс».

Планируется обсудить новую концепцию по продаже имущества ликвидируемых банков в кратчайшие сроки и последующему возвращению активов в отечественную экономику. Также гости узнают о значимости предлагаемых мер для максимального удовлетворения требований кредиторов банков. ПМЭФ будет проходить 24—26 мая. Ранее Newinform сообщал, что бизнес-диалог «Россия — Африка» станет частью деловой программы Петербургского международного экономического форума в 2018 году.