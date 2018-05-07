Эксперт оценил рост мировых цен на нефть
«Во многом это связано с ситуацией на рынке по геополитическим причинам. Также связано с тем, что соглашение ОПЕК+ нормально работает и даёт результат», — заявил эксперт.
По его словам, для российского бюджета это плюс, особенно на фоне того, что рубль продолжает слабеть.
Пикин не исключил, что у России есть шанс выйти с профицитом по окончании года.
Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН оценил положение Ирана на мировом рынке нефти и газа.