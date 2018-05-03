Стали известны даты проведения ЯМЭФ-2019

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Стали известны даты проведения Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в 2019 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

Отмечается, что форум пройдёт 17—20 апреля.

Как заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, предыдущий форум был организован на высоком уровне и вызвал большой интерес у участников.

«Нам приходят письма благодарности и от зарубежных, и от российских участников. Так что наша командная работа принесла плоды», — отметил Аксёнов.

Ранее стало известно, что в рамках форума было подписано 70 соглашений на общую сумму 162 млрд рублей. 

Старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал участие представителей стран Африки в Ялтинском международном экономическом форуме 2018 года.

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