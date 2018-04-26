Эксперт оценил решение ЕЦБ сохранить базовую процентную ставку

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Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранить базовую процентную ставку.

По словам эксперта, это было ожидаемо.

«Вполне вероятно, что в ближайшее время Федеральная резервная система предпримет очередной шаг по повышению ставки. Есть ряд факторов, указывающих на это. Если это произойдёт (а это, скорее всего, произойдёт), тогда наступит интересный момент: последует ли ЕЦБ за ФРС?» — заявил Хестанов.

Он пояснил, что для России сценарий, при котором США повышают ставку чуть выше, чем ЕЦБ, является слабо позитивным.

По мнению эксперта, ощутимого влияния на ситуацию он не окажет, но в некоторой степени даст положительный эффект.

Как добавил Хестанов, в последние годы ФРС проявляет консерватизм, а ЕЦБ обычно консервативнее ФРС, и, с одной стороны, в жизни бывает всё, а с другой — вероятность сюрпризов невелика.

Ранее сообщалось, что ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне.

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